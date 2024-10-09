شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: خطاب الرئيس السيسى كاشف لاستراتيجيه إدارة الأزمة الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقه السادسه هي كاشفه لاستراتيجيه الدوله المصريه وهي إيمان الدوله بالسلام الذي أشاد الرئيس بعبقرية القيادة المصرية حينما اختارت هذا الطريق بعد نصر أكتوبر.



ولفت إلى أن الخطاب كان واضح في التاكيد على أن مصر مازالت تبذل أقصى جهد لوقف الحرب واستعاده الأمن والاستقرار للمنطقه، كما أنه رساله تأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وأن مسانده الشعب الفلسطيني خيار استراتيجي لمصر.



هذا بلاضافه إلى التأكيد على ان المواقف المصريه واضحة وتعمل علي الحفاظ علي أمنها القومي وسيادتها مع التأكيد علي دور مصر المحوري في المنطقة.