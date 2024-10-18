"النشرة": أهالي حولا يناشدون المعنيين المساعدة بنقل إصابات مدنية جراء العدوان الأخير على البلدة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "أهالي بلدة ​حولا​ يناشدون الجهات المعنيّة، المساعدة في نقل إصابات مدنيّة، سقطت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلدة".

