"حزب الله": استهداف تجمعَين لقوات العدو عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج وعند بوابة فاطمة

لفت الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 من ظهر اليوم الأحد، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي عند باحة المدخل الشّمالي لموقع المرج، بمسيّرة انقضاضيّة أصابت أهدافها بدقّة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:10 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة، بصلية صاروخيّة".
