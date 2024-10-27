"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتَي المالكية وكرمئيل

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم الأحد 2024-10-27، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخيّة".
ولفت إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدوا كذلك عند السّاعة 10:00 من صباح، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل، بصلية صاروخيّة".
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