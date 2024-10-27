"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتَي المالكية وكرمئيل

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم الأحد 2024-10-27، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخيّة".

ولفت إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدوا كذلك عند السّاعة 10:00 من صباح، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل، بصلية صاروخيّة".