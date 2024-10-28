"حزب الله": استهدفنا لمرّتين تجمّعًا لجنود العدو بين مستعمرتَي المنارة ومرغليوت

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:20 من بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتَي المنارة ومرغليوت؛ بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:50 للمرّة الثّانية، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتَي المنارة ومرغليوت، بصلية صاروخيّة".
