"حزب الله": استهدفنا لمرّتين تجمّعًا لجنود العدو بين مستعمرتَي المنارة ومرغليوت

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:20 من بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتَي المنارة ومرغليوت؛ بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:50 للمرّة الثّانية، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتَي المنارة ومرغليوت، بصلية صاروخيّة".