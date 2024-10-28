أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"- كتيبة جنين، بأنّ "مقاتلينا في محاور القتال بالخطّ الغربي، تمكّنوا من التّصدّي لقوّات العدو المقتحمة على مدخل السيلة ومدخل اليامون، وإمطارهم بزخّات كثيفة من الرّصاص".
ولفتت إلى أنّ "مقاتلينا تصدّوا أيضًا لقوّات العدو المقتحمة لمدينة جنين من محور الناصرة، وإمطارهم بزخّات كثيفة من الرّصاص"، مؤكّدةً أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": تصدينا لقوات العدو المقتحمة لجنين من محور الناصرة ومدخلَي السيلة واليامون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.