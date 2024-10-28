"سرايا القدس": تصدينا لقوات العدو المقتحمة لجنين من محور الناصرة ومدخلَي السيلة واليامون

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"- كتيبة جنين، بأنّ "مقاتلينا في محاور القتال بالخطّ الغربي، تمكّنوا من التّصدّي لقوّات العدو المقتحمة على مدخل السيلة ومدخل اليامون، وإمطارهم بزخّات كثيفة من الرّصاص".

ولفتت إلى أنّ "مقاتلينا تصدّوا أيضًا لقوّات العدو المقتحمة لمدينة جنين من محور الناصرة، وإمطارهم بزخّات كثيفة من الرّصاص"، مؤكّدةً أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".