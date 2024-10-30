اختناقات وانتفاخ بالجسد.. لجنة متخصصة لمعاينة المدفن الصحي بالخانكة بعد سقوط ضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر مسؤول في محافظة القليوبية عن تشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع لجنة متخصصة من الصحة والبيئة لمعاينة المدفن الصحي بعرب العليقات بمركز شرطة الخانكة، وذلك بعد مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، تعرضوا لمواد سامة أثناء تواجدهم داخل مدفن صحي في منطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة.

تلقى رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغًا من الأهالي بوفاة شخصين أثناء تعاملهم مع المواد الكيماوية بالمدفن، حيث سقطت عليهم كمية من المواد الكيماوية، مما تسبب في تهيج حاد بالجهاز التنفسي والاختناق وانتفاخ في الجسم.

جرى نقل المصابين إلى بعض المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، وتوفي إثر ذلك شخصان، أحدهما يُدعى "حسن الصعيدي" في مستشفى بنها التعليمي. وأفاد مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على الجثة بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الاختناق، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وكان قد أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق قرارًا بتنفيذ مشروع إغلاق المدفن الصحي، بهدف تقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عنه، ومن أهمها السائل الرشيح، وذلك حرصًا على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير منطقة العكرشة بالخانكة.

