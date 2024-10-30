بايدن يطالب أوكرانيا بضرب قوات كوريا الشمالية في كورسك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، إن أوكرانيا يجب أن تردّ، إذا عبرت قوات كورية شمالية إلى أراضيها، بحسب "رويترز".

وفي رده على سؤال بشأن وجود القوات في منطقة كورسك عبر بايدن عن "قلقه بشأن هذا الأمر"، مؤكداً حق الأوكرانيين بضربهم في حال وصولهم إلى أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، إن "عدداً صغيراً" من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، معربة عن قلقها من احتمال استخدامهم في القتال ضد قوات كييف، وفق "فرانس برس".

وهذا أول تأكيد أمريكي بشأن نشر قوات كورية شمالية في المنطقة حيث تنفذ القوات الأوكرانية هجوماً برياً منذ أغسطس وتسيطر على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن ثمة "مؤشرات على وجود عدد صغير بالفعل من القوات في منطقة كورسك، مع وجود بضعة آلاف آخرين إما أوشكوا على الوصول أو من المقرر أن يصلوا في القريب العاجل".

وتابع رايدر "نحن قلقون من أنهم يعتزمون استخدام هذه القوات في القتال ضد الأوكرانيين، أو على الأقل دعم العمليات القتالية ضد الأوكرانيين في منطقة كورسك"، مضيفاً أن واشنطن تتابع كيف سيتم استخدامهم.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أعلن الإثنين، وجود قوات كورية شمالية في كورسك.

تقول واشنطن إن إجمالي عدد القوات الكورية الشمالية حالياً في روسيا يناهز 10 آلاف جندي.

وعزّزت روسيا وكوريا الشمالية تحالفهما السياسي والعسكري في سياق الحرب في أوكرانيا، وكلاهما يخضع للعقوبات، بيونغ يانغ على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، وموسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.