كوفيه و40 جنيه.. أمن بني سويف يكشف غموض العثور على جثة مسن داخل منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في كشف غموض العثور على جثة مسن مُكبل اليدين والقدمين داخل منزله بمدينة بني سويف.

تلقى مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على "مجدي.م"، 65 عامًا، داخل مسكنه بشارع سعد زغلول بمدينة بني سويف، جثة هامدة ومكبل القدمين واليدين، وبه آثار خنق في الرقبة.

أظهرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى "ح.ا.ق"، 26 عامًا، فني تركيب وصلات الدش.

وأفادت التحريات بأن الجاني حاول اقتراض مبلغ مالي من المجني عليه، وبعد رفضه، قام بخنقه بكوفيه كانت بحوزته، ثم قام بتكبيله وسرقة 40 جنيهًا كانت في طيات ملابسه، وهاتفين محمولين، وفر هاربًا.

وبتكثيف البحث والتحريات، تبين أن الجاني مختبئ في منطقة "أرض المحلج" بمدينة بني سويف. جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث.