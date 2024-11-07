منسق العلاقات العربية لترامب: أول زيارة لي ستكون إلى بيروت وقد تتم خلال الأيام المقبلة أو الأسبوعين المقبلين

كشف منسق العلاقات العربية لترامب بولس مسعد، في تصريح لقناة إل بي سي، أنه "إن شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أو الاسبوعين المقبلين".

وذكر أن "​سياسة​ ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم، وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام".

وأضاف مسعد "ترامب ضد الحروب وقتل المدنيين بشكل عام، أما في ما يتعلق بالشرق الأوسط فسياسته التوصل إلى سلام دائم".

وقال: "ما من خلاف على القدس الشرقية الا بتفاصيل معينة وهناك حلول للطرفين".

إلى ذلك، أوضح مسعد أنه "لا اشكال على الاسلحة الفردية والمتوسطة حتى الموجودة لدى جميع اللبنانيين بل المشكلة بالاسلحة الاستراتيجية".

وكشف "أننا نحضّر لاتفاق نووي جديد مع إيران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة".