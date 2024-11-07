3 شهداء و4 جرحى في الغارة على سحمر وغارات إسرائيلية أخرى استهدفت تبنين والطيري والسلطانية

تأكد سقوط ثلاثة شهداء وأربعة جرحى، في الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
هذا، وكان قد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الطيري والسلطانية وتبنين.
وسبق وأفاد مراسل النشرة في البقاع عن غارة استهدفت بعلبك.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
