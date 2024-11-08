عضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب: الإخوان تستمر فى محاولات تخريب الدولة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوقف عن نشر الأكاذيب وبث الشائعات بهدف زعزعة استقرار مصر، مشيرةً إلى أن تاريخ الجماعة مليء بالجرائم ومحاولات التخريب التى تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة وتدمير الثقة بين الشعب وقيادته.

وقالت حارص فى تصريحات صحفية لها اليوم، إن الجماعة الإرهابية تستغل الإعلام المضلل والمنصات الإلكترونية لنشر الأخبار الزائفة وإثارة البلبلة فى المجتمع، مشيرةً إلى أن هذا النهج يكشف حقدهم على مسيرة الإصلاح والتنمية التى تقودها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن الشعب المصرى أصبح على وعى تام بمخططاتهم الهدامة، وقد أثبت مرارًا وتكرارًا أنه لن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب، حيث يقف دائمًا بصلابة ضد كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن.

وأوضحت، أن الإخوان منذ نشأتهم، يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن، ويستخدمون الدين كستار لتنفيذ أهدافهم، مؤكدةً أن الشعب المصرى يرفض تمامًا هذا الفكر المتطرف، ويدرك جيدًا أن هذه الجماعة لا تهدف إلا لتدمير استقرار المجتمع وإفشال مسيرة التقدم.

وأشارت النائبة إلى أن مصر تسير اليوم بخطى ثابتة نحو التنمية، وأن محاولات الجماعة لتشويه هذا المسار ستبوء بالفشل، بفضل وعى المصريين وإيمانهم الراسخ بالوطن، داعية المصريين إلى الاصطفاف وراء قيادتهم السياسية فى مواجهة هذه المخاطر، مؤكدةً أن الإرادة المصرية ستظل قوية ولن تسمح للإخوان أو غيرهم بعرقلة طريق الإصلاح والبناء والوصول للجمهورية الجديدة.