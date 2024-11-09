شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد انتعاشة فى حركة التشغيل بسفر ووصول 91 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، زيادة ملحوظة فى معدلات التشغيل بسفر ووصول 91600 راكب على متن 611 رحلة جوية من مختلف أنحاء العالم، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولى يعكس انتعاشة كبيرة فى حركة السفر والسياحة الوافدة من جميع دول العالم، وهو ما يؤكد على أن قطاع الطيران المدنى يواصل جهوده التنموية فى مجال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لضمان تجربة سفر مميزة وآمنة، ويساهم فى تعزيز تنافسية منظومة المطارات المصرية على المستويين الإقليمى والدولى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين القادمين لزيارة مصر.