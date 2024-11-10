النشرة: سلسة غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات برج رحال، العباسية، البيسارية والمروانية والخرايب.

هذا، وكان قد استهدف الطيران الحربي قاقعية الصنوبر.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.