الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في غرب حيفا خشية تسلل طائرة معادية

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في غرب حيفا خشية تسلل طائرة معادية".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.