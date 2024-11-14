تامر: تم تحويل مرفأ طرابلس الى مرفأ محوري وتحديثه لإبراز قدراتهِ التنافسية في تقديم خدمات ذات جودة وكفاية عاليتين

أعلن المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر في تصريح، انه "تم تحويل مرفأ طرابلس الى مرفأ محوري وإعداده وتجهيزه بكل المعدات الحديثة والمتطلبات الإدارية والفنيّة والتشغيلية ليكون قادراً على إبراز قدراتهِ التنافسية في مجال تقديم خدمات ذات جودة وكفاية عاليتين في إطار تكاملي مع المرافئ اللبنانية الأخرى". وقال: "ما قمنا به، هو الاستجابة المستمرة لمطالب العملاء وحاجاتهم ضمن حدود المصلحة العامة والإمكانات المتاحة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لخدمة التجارة المحلية والإقليمية والدولية".

ولفت الى ان "تنشيط الحركة الاقتصادية بين لبنان والدول العربية والأوروبية والأميركية والأسيوية سيسهم في تنمية محيط المرفأ في مدينة طرابلس وجوارها. ويأتي ذلك لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أعمال تشغيل المرفأ، إضافة الى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال خدمات القيمة المضافة ليكون هناك تكامل في العمل مع المرافئ اللبنانية الأخرى. والهدف من ذلك، تدعيم المركز التنافسي لمرفأ طرابلس باعتماده الكفاية والجودة والتجديد والاستجابة لخدمة العملاء في أساليب العمل وتقديم الخدمات وتطوير التسهيلات المتاحة لتداول البضائع وعمليات التخزين ومعالجة خدمة الصادرات والواردات، كما يؤدي الى تحديث القوانين والأنظمة التي ترعى المرفأ وزيادة الطاقة الاستيعابية له، اضافة الى تجديد أصول وتجهيزات ومعدات المرفأ وتحديثها".

ورأى أن "اعتماد أساليب إدارية حديثة في تشغيل المرفأ وتنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص سيؤدي الى زيادة الاعتماد على برامج الكمبيوتر في عمليات الادارة والتشغيل والمحاسبة المالية والتجارية والاعتماد في أعمال الادارة والتشغيل على كوادر كفؤة ومدربة والتسويق للمرفأ باعتماد مزايا تنافسية معينة"، وقال: "كل هذا يؤدي الى تطوير وسائل تداول البضائع ومعدات المناولة وتخفيض وقت انتظار السفينة في المرفأ ووقت تقديم الخدمة وتحقيق".

واشار ان "التنسيق بين كل الأجهزة الإدارية والأمنية والجمركية المعنية بعمل المرفأ، ادى الى زيادة حجم البضائع المتداولة فيه، بالإضافة الى تعزيز ثقة الدولة والمواطنين بالمرفأ وأهميتهِ التجارية، وتعزيز وارداته للمحافظة قدر الإمكان على استقلاليته في تمويل أعمال الصيانة والتشغيل والتطوير والمحافظة على نسبة نمو سنوية دائمة، تشجع حركة الترانزيت لا سيما الى سوريا والأردن والعراق، والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة".

وختم لافتا الى ان "مصلحة استثـمار مرفـأ طرابلس تتولى إدارة المنطقة الحرة فيها وتحتوي هذه المناطق على عدد من المستودعات المسقوفة والباحات المكشوفة التي تستخدم لتخزين البضائع. والمنطقة الحرة في مرفأ طرابلس هي منطقة تتولى تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات، لا سيما ادخال جميع انواع البضائع سواء كانت وطنية المنشأ أو أجنبية، اجراء جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها أي التحويل والمعالجة والتوضيب".