الرئيس البرازيلي يطلق التحالف العالمي ضد الجوع خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين

أطلق الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رسميا التحالف العالمي ضد الجوع "للقضاء على هذه الآفة التي تشكل عارا على الإنسانية"، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

واوضح الرئيس البرازيلي إن هذا التحالف الذي يضم 81 دولة "ينشأ في قمة مجموعة العشرين، لكنه عالمي. فلتكن لدى هذه القمة الشجاعة للتحرك".