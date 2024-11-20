الجيش: تعرّض عسكريَّين اثنَين لجروج إثر استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة

أعلن الجيش، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي استهدف آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب، ما أدى إلى تعرض عسكريَّين لجروح متوسطة".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
