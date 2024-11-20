ارسلان عرض مع تيمور جنبلاط التطورات الراهنة وملف النازحين الوافدين إلى مناطق الجبل

عرض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط التطورات الراهنة محلياً وإقليمياً، وخصوصاً العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزّة، وملف النازحين الوافدين إلى مناطق الجبل، حيث تمّ التأكيد على كل البنود المطروحة في لقاء "خلوات القطالب" في بعذران.

