"النشرة": غارات إسرائيلية طالت عين بعال وحانين والجبين والمنصوري وقصف مدفعي على برج الملوك

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن غارة إسرائيلية استهدفت عين بعال، في حين استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برج الملوك.

واستهدفت غارات إسرائيلية أخرى بلدات حانين، الجبين والمنصوري.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.