افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل أعدت توصيات لإدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.