الارشيف / اخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها

0 نشر
0 تبليغ

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها

افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل أعدت توصيات لإدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements