البيت الأبيض: أميركا ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو وغالانت

أعلن البيت الأبيض، أن "أميركا ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت"، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

