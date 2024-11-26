حزب الله: استهدفنا مكان مبيت جنود العدو بمستوطنة كابري وتجمعات لقواته عند أطراف ديرميماس والخيام وإبل السقي

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:00 من اليوم الاثنين 25-11-2024، مكان مبيت جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كابري، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".

في بيان آخر، كشف الحزب أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة فجر اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".

كما أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة فجر اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".

وأعلن أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة فجر اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة إبل السقي، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".