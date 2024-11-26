المرتضى: المعلومات تشير إلى قرب التوصل لوقف إطلاق النار غير أن الحذر واجب

أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى، الى أنّ "المعلومات تشير إلى أنّ إسرائيل قامت بتغليب العقل، وستمضي قدما يوم غد الثلاثاء في الاتفاق على وقف الحرب في لبنان".

وذكر المرتضى، في حديث لـ"سبوتنيك"، أنّ "معلومات الصحافة العبرية تكشف أنّ الكابينيت الإسرائيلي سيصادق على قرار وقف النار في لبنان، وقد يعلن عن ذلك غدا أيضا"، معرباً عن أمله "في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني".

وشدّد أنّه "لا يمكن توقع حيثيات المرحلة المقبلة ما إن لم يتم الإعلان بشكل رسمي في إسرائيل عن وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701"، داعيا إلى "عدم الإفراط في التفاؤل والإبقاء على منسوب التحسب والحذر".