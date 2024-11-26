الرامي: 400 الف دولار خسارتنا اليومية بقطاع الديليفري والقطاع المطعمي والسهر في حالة موت سريري

أشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في حديث تلفزيوني، الى أن "400 الف دولار خسارتنا اليومية بقطاع الديليفري والقطاع المطعمي والسهر في حالة موت سريري".

