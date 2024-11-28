الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي: استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في النويري

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة من صباح اليوم الخميس الواقع في٢٨-١١-٢٠٢٤: محافظة بيروت - إستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في منطقة النويري. ضاحية بيروت الجنوبية - أخماد حريق ركام مبنى في منطقة الأجنحة الخمسة قرب مجمع الصادق. - إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الرمل العالي. - إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الكفاءات. خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.

