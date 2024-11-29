بري وماكرون عرضا هاتفيًا مسار وقف إطلاق النار في لبنان والتحضيرات للانتخابات الرئاسية

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله عرض للأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي انتهجها لبنان في "مساري وقف إطلاق النار والتحرشات الإسرائيلية كذلك التحضيرات للإنتخابات الرئاسية".

