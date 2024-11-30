الرئاسة الفلسطينية طالبت بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

طالبت ​الرئاسة الفلسطينية​، بـ"انعقاد اجتماع طارئ لمجلس ​جامعة الدول العربية​ على مستوى وزراء الخارجيّة، في ظلّ استمرار المجازر وحرب الإبادة والتّجويع والتّهجير الّتي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ أبناء شعبنا الفلسطيني في ​قطاع غزة​، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، الّتي راح ضحيّتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى".

وحذّرت في بيان، من "مخاطر استمرار هذه السّياسات الإسرائيليّة العدوانيّة الّتي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التّجويع ضدّ المواطنين، بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم".

وشدّدت الرّئاسة على "ضرورة التّدخّل الفوري من قبل المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعيّة الّتي تنفّذها ضدّ الشّعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانيّة بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدّولي 2735، الداعي لوقف إطلاق النّار بشكل فوري؛ وتمكين دولة فلسطين من تحمّل مسؤوليّاتها كاملة".