المكاري اتصل بالصحافي رمال متضامنًا: سنتابع ادعاءه أمام القضاء ضد المعتدين عليه

اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، بالزّميل الصّحافي داوود رمال متضامنًا، ومستفسرًا عن ملابسات الاعتداء الّذي تعرّض له اليوم في بلدته الدوير.

وأكّد المكاري أنّ وزارة الإعلام ستتابع مآل الادّعاء الّذي سيتقدّم به رمال أمام القضاء المختص ضدّ المعتدين، "وسنلاحق الأمر لدى النّيابة العامّة حتّى خواتيمه".