راعي مصر عضو التحالف الوطني تنظم احتفالية غدا بقصر عابدين.. التفاصيل

تنظم مؤسسة راعى مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى احتفالية غدا فى قصر عابدين لعرض إنجازاتها خلال عام 2024 ورؤيتها فى عام 2025 لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة .

ومن المقرر - خلال الاحتفالية- توقيع مؤسسة راعى مصر العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى مصر

و يحى الفنان الكبير تامر عاشور فى الختام حفلا غنائيا بالقصر ويقدم عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور

وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.