الدفاع المدني بغزة: مقتل 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

اعلن الدفاع المدني في غزة إن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع. وذكر مسعفون أن من بين القتلى امرأة وطفلها.

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