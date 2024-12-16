شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: لقاء الرئيس السيسى مع الإعلاميين تأكيد لدور مصر المحورى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نخبة من الإعلاميين، والذي تناول أهم القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في غزة.

وأكد عابد، في بيان له، أن الرئيس السيسي تناول خلال اللقاء على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن اللقاء جاء في توقيت حساس ليؤكد مجددًا دور مصر المحوري في المنطقة، وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مصر تعمل بكل قوة على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار تجسد التزام الدولة المصرية بقضايا الأمة العربية وتطلعات شعوبها.

وأكد رئيس نقل النواب، ما ذكره الرئيس السيسي بشأن تماسك المصريين ووحدتهم، معتبرًا إياه العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

وتابع النائب علاء عابد، أن مصر مرت بفترة صعبة خلال السنوات الماضية في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، ما انعكس إيجابيًا على ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء أظهر مدى التحديات التي واجهتها مصر، ولكنه أيضًا عبر عن الثقة الكبيرة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مزيد من النمو والتنمية في المستقبل.

واختتم النائب علاء عابد، بيانه بتوجيه التحية للرئيس السيسي على جهوده المستمرة للحفاظ على استقرار الوطن وتحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل داعمًا للقيادة السياسية في مساعيها لتحقيق الرخاء والاستقرار.

