عيتاني بحث مع وفد نقابة الوكلاء البحريين الاوضاع في مرفأ بيروت

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفدا من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن، وتم البحث في آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع المرفأ، مع التركيز على التحديات الناتجة عن تداعيات الحرب التي شهدها لبنان.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع شركات الملاحة البحرية العالمية، بهدف تطوير وتحديث العمل في المرفأ بما يعزز من مكانته كمرفق حيوي للاقتصاد الوطني.

وشكر عيتاني نقابة الوكلاء البحريين على دعمها المستمر للمرفأ، مثنيا على ما لمسه من "تصميم وإرادة للحفاظ على المستوى الذي بلغه مرفأ بيروت، رغم كل الظروف الصعبة".