سوليفان: اقتربنا من هدف المفاوضات بشأن غزة ومع ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحماس يمكننا تحقيق ذلك

أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الى أننا "اقتربنا من هدف المفاوضات بشأن غزة ومع ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحماس يمكننا تحقيق ذلك"، لافتاً الى أن "نتانياهو أوضح أن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق لذا على حماس أن تلتزم بالإفراج عن الأسرى بالمرحلة الأولى".

وذكر سوليفان، أن "العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق تتعلق بالتفاصيل وتحديد أسماء الأسرى والسجناء الذين سيطلق سراحهم"، مؤكداً أن "غزة تشهد موت المدنيين الأبرياء والسكان هناك يعيشون في جحيم".

وأضاف "هناك فرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا بعد رحيل بشار الأسد ولكن الخطر الأكبر هو احتمال عودة تنظيم الدولة".