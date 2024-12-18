نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: قادة سوريا الجدد هم ذئاب بثياب أغنام ويحاولون إقناع العالم بأنهم ليسوا متطرفين

رأت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هسكل، أن "قادة سوريا الجدد هم ذئاب بثياب أغنام ويحاولون إقناع العالم بأنهم ليسوا متطرفين"، لافتةً الى أن "التصريحات القوية لترامب كانت مهمة في تحقيق اختراق في صفقة التبادل".

