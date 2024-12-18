إطلاق نار على مطرانية حماه للروم الأرثوذكس والمطرانية تؤكد متابعة الحادثة من قبل الشرطة

أكدت مطرانية حماه للروم الأرثوذكس أن حادثة إطلاق النار التي حصلت تجاه المطرانية، قد تم متابعتها بشكل فوري من قبل قيادة شرطة حماه، حيث تم تعقب الفاعلين مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت معلومات، خصوصاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول إطلاق نار تجاه المطرانية، بالإضافة إلى تحطيم مدافن للمسيحيين في محردة.