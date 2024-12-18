- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت مطرانية حماه للروم الأرثوذكس أن حادثة إطلاق النار التي حصلت تجاه المطرانية، قد تم متابعتها بشكل فوري من قبل قيادة شرطة حماه، حيث تم تعقب الفاعلين مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت معلومات، خصوصاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول إطلاق نار تجاه المطرانية، بالإضافة إلى تحطيم مدافن للمسيحيين في محردة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار على مطرانية حماه للروم الأرثوذكس والمطرانية تؤكد متابعة الحادثة من قبل الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.