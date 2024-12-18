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إطلاق نار على مطرانية حماه للروم الأرثوذكس والمطرانية تؤكد متابعة الحادثة من قبل الشرطة

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  • إطلاق نار على مطرانية حماه للروم الأرثوذكس والمطرانية تؤكد متابعة الحادثة من قبل الشرطة 1/3
  • إطلاق نار على مطرانية حماه للروم الأرثوذكس والمطرانية تؤكد متابعة الحادثة من قبل الشرطة 2/3
  • إطلاق نار على مطرانية حماه للروم الأرثوذكس والمطرانية تؤكد متابعة الحادثة من قبل الشرطة 3/3

أكدت مطرانية حماه للروم الأرثوذكس أن حادثة إطلاق النار التي حصلت تجاه المطرانية، قد تم متابعتها بشكل فوري من قبل قيادة شرطة حماه، حيث تم تعقب الفاعلين مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت معلومات، خصوصاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول إطلاق نار تجاه المطرانية، بالإضافة إلى تحطيم مدافن للمسيحيين في محردة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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