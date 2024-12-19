زيلينسكي: أوكرانيا لن تستمر في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد نهاية العام الجاري

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لن تستمر في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد نهاية العام الجاري، مع انتهاء سريان اتفاق يلزمها بالقيام بذلك.
وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحفي أثناء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "لن نمدد أجل اتفاق نقل الغاز الروسي".
