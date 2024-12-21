أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية" (​الريجي​)، أنّ "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التّهريب، ضبطت فرقها كميّات من السّجائر المهرّبة والمعسّل المزوّر والسّجائر الإلكترونيّة (vape) والتنباك العجمي، بنتيجة عمليّات دهم في مناطق عدّة من ​بيروت​، هي شارع الحمراء وكورنيش المزرعة وعائشة بكار"، مشيرةً إلى "أنّها سطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": ضبطنا سجائر مهربة ومعسل مزور وسجائر إلكترونية نتيحة عمليات دهم في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.