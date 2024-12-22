تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون سقط إثر خلل بصاروخ الاعتراض وليس بالمنظومة الدفاعية

افاد تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي، بأن "الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون سقط إثر خلل بصاروخ الاعتراض وليس في المنظومة الدفاعية"، مشيرا الى أننا "نستبعد أن يكون الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون يحمل رأسا حربيا قادرا على المناورة".

