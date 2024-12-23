لماذا طلبت أسماء الطلاق من بشار؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: ذكرت وسائل إعلام تركية وروسية الأحد أن أسماء الأسد ، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تقدمت طلبت الطلاق بعد أن عبرت عن استيائها من حياتها في موسكو، وذكرت التقارير أنها تسعى للانتقال إلى لندن.

وامعاناً في رغبتها في تقدمت أسماء بطلب إلى المحكمة الروسية للحصول على إذن خاص لمغادرة موسكو. ويقال إن السلطات الروسية تدرس طلبها حاليًا، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلاً عن مصادرها.

أسماء تحمل الجنسيتين البريطانية والسورية، وولدت ونشأت في لندن لأبوين سوريين. وانتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من الأسد في نفس العام عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.

قيود على تحركات بشار في موسكو

ورغم قبول طلب اللجوء الذي تقدم به بشار الأسد، فإن التقارير تشير إلى أنه لا يزال يخضع لقيود صارمة، إذ لا يُسمح له بمغادرة موسكو أو ممارسة أي أنشطة سياسية، كما جمدت السلطات الروسية أصوله وأمواله، وتشمل أصوله 270 كيلوغراماً من الذهب، و2 مليار دولار، و18 شقة في موسكو.

أين ماهر الأسد؟

ولم يحصل شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، على حق اللجوء في روسيا، ولا يزال طلبه قيد الدراسة، بحسب التقارير السعودية والتركية. ويخضع ماهر وعائلته للإقامة الجبرية في روسيا.

يذكر أنه تمت الاطاحة بالأسد في أوائل كانون الأول (ديسمبر) خلال هجوم شنته قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، إلا أن سيناريو الرحيل السريع للأسد، وعدم دخول الجيش السوري في أي مناوشات، وكذلك عدم تحرك روسيا وإيران للدفاع عن الأسد لايزال يثير الكثير من علامات الاستفهام.

يذكر أن النظام البعثي ظل في السلطة بسوريا لمدة 61 عاما قبل الإطاحة بالأسد.