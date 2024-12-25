أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، عن "منخفض جوي نهاية الاسبوع الحالي". وفي التفاصيل، أوضحت المصلحة، أن "الخميس ١٢/٢٦: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة -احتمال أمطار متفرقة خفيفة الجمعة ١٢/٢٧: انخفاض واضح على درجات الحرارة- طقس غير مستقر - أمطار متفرقة غزيرة - رياح قوية أحياناً - احتمال تساقط ثلوج صباحاً ومساءً على ١٠٠٠ متر السبت ١٢/٢٨: طقس غير مستقر بارد- رياح قوية- ثلوج على ١٢٠٠ متر وربما صباحاً على ١٠٠٠ متر الاحد ١٢/٢٩: طقس غير مستقر -ارتفاع درجات الحرارة -أمطار متفرقة -ثلوج على ١٥٠٠ متر الاثنين ١٢/٣٠ :طقس غير مستقر بعد الظهر مع أمطار متفرقة وثلوج على ١٥٠٠ متر الثلاثاء ١٢/٣١: طقس غير مستقر - انخفاض درجات الحرارة- رياح قوية -أمطار غزيرة -ثلوج على ١٤٠٠ متر وربما مساءً على ١١٠٠ متر الاربعاء ٢٠٢٥/١/١: طقس بارد وثلوج صباحاً على ١٠٠٠ متر ، ينحسر المنخفض ظهراً الخميس ٢٠٢٥/١/٢: طقس بارد مع صقيع ليلاً على ١٠٠٠ متر وفي البقاع". وشددت أنه "يتوجب رش الأسمدة قبل الأمطار، الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية العالية، وتحضير جرافات الثلج للطرقات المرتفعة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: منخفض جوي نهاية الاسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.