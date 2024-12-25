تمكنّت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، إثر مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل، لليوم الثالث من الأسبوع الثاني، في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سابقاً الحارة الشرقية - حي الجلاحية ببلدة الخيام، من انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي.
وأكدت المديرية، أنها تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا الى ان يتم العثور على جميع المفقودين".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء من الحارة الشرقية - حي الجلاحية في الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.