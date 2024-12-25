الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء من الحارة الشرقية - حي الجلاحية في الخيام

تمكنّت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، إثر مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل، لليوم الثالث من الأسبوع الثاني، في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سابقاً الحارة الشرقية - حي الجلاحية ببلدة الخيام، من انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وأكدت المديرية، أنها تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا الى ان يتم العثور على جميع المفقودين".