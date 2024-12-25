بقعوني احتفل بقداس الميلاد: نطالب اليوم النواب أن يذهبوا إلى جلسة ٩ كانون الثاني والا يخرجوا قبل انتخاب رئيس

ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم بيروت، بحضور المطرانين كيرلس بسترس وجوزيف جبارة ومشاركة النائب العام الارشمندريت كميل ملحم، النائب القضائي الاب القاضي اندره فرح، وخدمت القداس جوقة المطرانية بقيادة المرنم ايلي اسعد وحضور حشد كبير من المؤمنين.

ولفت بقعوني، الى "خبرة الرسل والتلاميذ الأول الذين عاشوا مع يسوع في كنف الكنيسة الأولى، فكتبوا نصوص العهد الجديد وما عاشوه واختبروه"، مشيراً الى أنه "عندما نتكلم عن حدث التجسد، فأحدى الأهداف الاساسية للتجسد هي أن يكشف لنا يسوع من هو الأب، وأن يصيرنا اخوة له وأبناء للأب، وهذه هي هوية المسيحي الذي يؤمن ويحيا هذا الإيمان، فيصير رويدا ابنا للأب، فعلينا أن نحيا بحسب هذه الهوية الجديدة ونقارب شؤون حياتنا بحسبها".

وذكر أنه "نحن اليوم نحتفل بحدث تجسد ابن الله ونتذكر لماذا تجسد، فيجب علينا ان نقارب وضعنا السياسي والوطني وعلاقاتنا مع الأخرين بحسب هذه الهوية"، مضيفاً "يردنا دائما تهنئة في عيد الميلاد من المسؤولين والنواب مشكورين، ولكن إذا أردتم تهنئتنا انتخبوا رئيسا للجمهورية في9 كانون الثاني. ونحن نطالب اليوم الأخوة النواب أن يذهبوا إلى الانتخاب والا يخرجوا من المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فهذا ما يهم الناس".

وتناول مسألة بعض من يعملون في القطاع العام و بعض القطاع الخاص في لبنان الذين تقاعدوا وكانت تعويضاتهم جدا زهيدة، قال "فعلى المسيحيين وعلى ارباب العمل في القطاع العام النظر كيف يمكن التعويض لهؤلاء الأشخاص قدر المستطاع"، معتبرا ان "البنوة للأب تتطلب منا التزاما في الحياة اليومية الروحية الاجتماعية وعلى كل الاصعدة".

وأشار المطران بفعوني "اخيرا إلى افتتاح البابا فرنسيس سنة اليوبيل 2025 تحت عنوان الرجاء لا يخيب".