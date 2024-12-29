"حزب الله": لا صحة للهيكليات الافتراضية التي يتم تناقلها عن تعيينات في مواقع وتشكيلات الحزب

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أنه "لا صحة للهيكليات الافتراضية التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيينات في مواقع وتشكيلات حزب الله"، وفق ما نقلت قناة المنار.
وقالت إنه "عندما تقرر القيادة تعيين المسؤولين سيتم إعلان الأسماء ضمن الأطر الإعلامية الواضحة التابعة لحزب الله".
وكان قد تم تناقل معلومات عن تعيين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نائبًا للأمين العام لحزب السيد حسن نصرالله.
