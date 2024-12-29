سيزار المعلوف: الرئيس القوي الذي يستحق أن يجلس على كرسي بعبدا هو سمير جعجع

أشار النّائب السّابق سيزار المعلوف، إلى أنّ "رئاسة الجمهوريّة في لبنان دائمًا تخضع لفرض تعيين رئيس الجمهوريّة من قبل تقاطعات خارجيّة وتفاهمات إقليميّة واتصالات تؤدّي إلى تعيين رئيس، كوننا نعيش في بلد المزارع الطّائفيّة، ولا سيادة ولا حرّيّة ولا استقلال، إنّما شعارات رنّانة لا أكثر ولا أقل، باستثناء الرّئيس السّابق ميشال عون؛ الّذي وصل بقوّته وحنكته وشعبيّته وبدعم من القوّات اللّبنانيّة".
وشدّد في تصريح، على أنّ "المال السايب يعلِّم النّاس على الحرام"، والحرام الأكبر ألّا يتوحّد المسيحيّون في هذه الظّروف الحرجة، بفرضهم الرّئيس القوي الّذي يستحق أن يجلس على كرسي بعبدا، بفضل علاقاته الدّوليّة وشعبيّته الوطنيّة"، لافتًا إلى أنّ "المعروف عنّي شعاري "الأصيل وليس الوكيل"، والمقصود هنا لجميع من يدَّعون السيادة، وهو رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع".
