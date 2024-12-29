ابو فاعور: على الدولة اللبنانية الانفتاح على الحكم الجديد في سوريا

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب" وائل أبو فاعور، على ضرورة أن "تتغلب الحكمة والمسؤولية اللبنانية"، آملا أن تبادر الدولة اللبنانية إلى "فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشىء في سوريا وترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين على قاعدة الاحترام للبلدين وعلى قاعدة الوقائع السياسية الجديدة".

واكد في كلمة على موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقناعته التاريخية "بأننا لا نقبل ولا نسعى الى استثمار أي أمرٍ خارجيٍّ في ال​سياسة​ الداخلية، والعلاقات التي يجب أن تنشأ بين لبنان وبين سوريا هي علاقات بين دولتين على قاعدة استقلال واحترام البلدين والشعبين وليس على قاعدة التدخل الذي كان يجري من قبل النظام البائد في الشؤون الداخلية اللبنانية".

واعتبر أن "نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد قد سقط وارتفعت راية الحق والحرية والديمقراطية، وانتصر الشعب السوري وانتصر معه الشعب اللبناني، وانتصر كمال جنبلاط وانتصر رفيق الحريري وانتصر الشهداء الذين قدموا دمائهم جراء جرائم هذا النظام المجرم، سقط نظام الأسد وارتفعت العدالة وتحررت سوريا وسيتحرر معها لبنان، مؤكدا ان لا خاسر في هذه البلاد وكلنا رابحون ومنتصرون لأن مستقبل سوريا الديمقراطية هو مستقبل لبنان الحر والديمقراطي".

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لرعايته حفل العشاء السنوي الذي أقامته جمعية صندوق دعم المري والذي أقيم في راشيا.