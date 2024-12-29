لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران جاهزة للتوقيع وستجسد الرغبة بالتعاون الأمني والدفاعي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران جاهزة للتوقيع ولا تتطلب أي تعديلات في ضوء الوضع بسوريا".

وأوضح في تصريح أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران ستجسد رغبة موسكو وطهران في التعاون بمجالي الأمن والدفاع".