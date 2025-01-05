وسائل إعلام إيطالية: ميلوني تتوجه إلى أميركا للقاء ترامب

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في طريقها إلى فلوريدا حيث ستلتقي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. واوضح ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب، باننا "لا نناقش الاجتماعات التي قد تحدث أو لا تحدث، ولكن ليس من الغريب أن يتواصل زعماء العالم مع الرئيس ترامب بعد فوزه التاريخي للدفع صوب علاقات أفضل مع الولايات المتحدة".

