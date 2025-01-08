الكشف عن سر إصرار ترامب على ضم جرينلاند

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند ، مما جعل الملايين في أميركا وخارجها يتساءلون: "لماذا؟".

في الواقع، كانت الأراضي الدنماركية المغطاة بالجليد، وهي أكبر جزيرة في العالم، منذ فترة طويلة موضوعًا ساخنًا بين الاستراتيجيين في واشنطن وأماكن أخرى - على الرغم من إصرار كوبنهاغن على أنها ليست للبيع - نظرًا لموقعها على طول طرق الشحن الحيوية ووجود المواد الطبيعية والخام النادرة بها، وهي مواد خام تدخل في جميع الصناعات تقريباً، بداية من الهاتف وصولاً إلى أثقل الأسلحة وأثرها تعقيداً.

"لماذا"؟ للإجابة على هذا التساؤل قال مصدر مقرب من ترامب لصحيفة واشنطن بوست،الثلاثاء: "هناك بضعة أسباب حاسمة، أهمها إرسال رسالة قوية ومتعمدة إلى بكين، مفادها أن أميركا ليست مجرد كلام، بل هي فعل، وأمريكا طموحة مرة أخرى".

هناك سببان رئيسيان للتفكير في ضم جرينلاند، وفقاً لما يعتقده أليكس بليتساس، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، والذي قال لصحيفة "واشنطن بوست": "السبب الأول هو الرواسب الكبيرة من العناصر الأرضية النادرة اللازمة لتصنيع الدفاعات والإلكترونيات الحيوية، والسبب الثاني، أن جرينلاند سوف توفر للولايات المتحدة موقفًا أقوى مع احتدام المنافسة هناك على الملاحة والموارد".

الوصول إلى القطب الشمالي والموارد

وتخوض الولايات المتحدة منافسة هادئة مع الصين وروسيا بشأن الوصول إلى القطب الشمالي لسنوات، حيث نشرت سفن عسكرية لكسر الجليد في المنطقة في مهام لاستكشاف المناطق المتجمدة الغنية بالموارد.

ولطالما اعتمدت واشنطن بشكل مفرط على الصين للحصول على المعادن الأرضية النادرة، والتي توجد بشكل كبير في القطب الشمالي بالإضافة إلى آسيا - وتستخدم في كل شيء بدءًا من الهواتف المحمولة وحتى أسلحة الدمار الشامل، ووفقاً لبليتساس، فإن هذا الاعتماد على بكين "ليس مستداماً نظراً للحقائق الجيوسياسية".

وكتب مركز ويلسون في تقرير صدر عام 2023: "مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة والإلكترونيات المتقدمة، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على المواد الحيوية لدفع الابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية الاقتصادية العالمية".

معادن أرضية تدخل في جميع الصناعات

وأوضح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المعادن الأرضية النادرة تدخل في معظم أشكال الدفاع الوطني والتقنيات والصواريخ والدبابات والأقمار الصناعية والسفن الحربية والطائرات المقاتلة، ونتيجة لذلك، يصبح تأمينها ضرورة أمنية وطنية".

ومن ناحية أخرى، فإن عناصر الأرض الحقيقية الاصطناعية التي يتم إنشاؤها في المختبرات، على حد تعبير بليتساس، "لا تؤدي أداءً جيداً، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في مجال التصنيع الدفاعي مع استمرار التوترات مع الصين في الارتفاع في السنوات الأخيرة".

المنافسة على القطب الشمالي تحتدم

وازدادت المنافسة على القطب الشمالي شراسة في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ، مما أدى إلى ذوبان القمم الجليدية التي كانت في السابق في جعل الوصول إلى الموارد شبه مستحيل.

وقال بليتساس: "لقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى مزيد من حرية الملاحة في القطب الشمالي".

ولكن بما أن الولايات المتحدة تمل 1.3% فقط من المعادن الأرضية النادرة في العالم - مقارنة بما يصل إلى 70% في الصين - "نحن الآن بحاجة إلى الحصول على تلك المعادن النادرة من مكان ما لمعالجتها في الداخل ... وهو ما يمنح جرينلاند كل هذه الجاذبية".

"جرينلاند ليست للبيع"

ولم يلق طموح ترامب قبولا في الدنمارك، حيث أكدت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن يوم الثلاثاء أن المنطقة "ليست للبيع".

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع قناة التليفزيون الدنماركية الثانية: "إن جرينلاند تنتمي إلى سكان جرينلاند". وأضافت: "من ناحية، أنا مسرورة بشأن تزايد الاهتمام الاميركي بجرينلاند، لكن بالطبع من المهم أن يتم ذلك بطريقة يكون فيها القرار لسكان جرينلاند ووفقاً لما يرونه لمستقبلهم".

الحكم الذاتي منذ 2009

حصلت الجزيرة على الحكم الذاتي الكامل فقط في عام 2009، ومنذ ذلك الحين تعمل حكومتها الإقليمية على تحقيق السيادة، حسبما قال عضو برلمان جرينلاند، كونو فينكر، لشبكة سي إن إن الثلاثاء.

وقال فينكر: "فيما يتعلق بالملكية، يمكننا أن نختلف هنا كثيرًا، لأننا نعمل على إنشاء دولة ذات سيادة وهي جرينلاند، وحكومة الإقليم قد تكون مستعدة لذلك".

وقال مصدر إن ترامب، ربما يكون على استعداد لمناقشة ترتيبات بديلة مع مسؤولي جرينلاند دون الضم الكامل.

ليست فكرة جديدة

ولطالما كانت الولايات المتحدة مهتمة بالحصول على جرينلاند، وفكرت في تقديم عرض للاستحواذ على الجزيرة في عام 1867، عندما اشترت أيضًا ألاسكا من روسيا.

وبعد مرور ما يقرب من ثمانية عقود، بعد الحرب العالمية الثانية، قدمت الولايات المتحدة عرضاً بقيمة 100 مليون دولار من سبائك الذهب لشراء جرينلاند، وهو العرض الذي رفضته الدنمارك.

ومع ذلك، أدى العرض إلى معاهدة دفاع منحت الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى قاعدة ثول الجوية، وهي الآن قاعدة بيتوفيك الفضائية - الموقع العسكري في أقصى الشمال، والذي أصبح ذا أهمية بالغة خلال الحرب الباردة بسبب قربه من روسيا.

وطرح ترامب فكرة شراء جرينلاند في ولايته الأولى، وفكر في هذا الاحتمال علنًا في عام 2019، لكن زعماء جرينلاند والدنمارك رفضوا ذلك بشكل قاطع .

قال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون عن المفاوضات الناشئة في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي: "لم يصلوا إلى أي مكان أبدًا، لأن ترامب تحدث عن كل شيء علنًا، وانفجر الأمر برمته".