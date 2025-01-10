الحكومة البريطانية: إضافة شركة النفط الروسية غازبروم إلى قائمة العقوبات

أعلنت الحكومة البريطانية، عن إضافة شركة النفط الروسية غازبروم إلى قائمة العقوبات.

ويأتي ذلك بعد أنّ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "الولايات المتحدة فرضت عقوبات هي الأشد على قطاعي النفط والغاز الروسيين"، مضيفة "العقوبات ستشمل 8 أشخاص وكيانات في روسيا على صلة بوسائل إنتاج وتصدير النفط والغاز".

وتابعت "العقوبات تهدف لحرمان روسيا من موارد النفط والغاز لتقويض قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا".

في السياق، ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 180 ناقلة نفط كثير منها ضمن أسطول الظل الروسي".

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير مدفوعة بالعقوبات التي كانت منتظرة من سلطات الولايات المتحدة لفرضها على "الأسطول الشبح" الروسي، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على صادرات النفط الروسي.

وقرابة الساعة 14,20 في توقيت غرينيتش، ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم آذار بنسبة 4,50% إلى 80,38 دولارا. وارتفع برميل غرب تكساس الوسيط تسليم شباط بنسبة 4,80% ليصل إلى 77,47 دولارا.

وتأتي هذه العقوبات الأميركية قبيل تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب، أنه "يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، في حين أكّد الكرملين استعداد بوتين لذلك.